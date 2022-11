Após ter moto atingida por carro, idoso não resiste a ferimentos e morre

Um idoso, de 69 anos, morreu ontem (13) após ser vítima de um acidente de trânsito em Paranaíba, distante a 407 quilômetros de Campo Grande.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o idoso pilotava uma motocicleta pela Avenida Engenheiro Marcelo Miranda, quando foi atingido por um Jetta. O carro teria invadido a preferencial e fugido logo em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o idoso foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é tratado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com aumento de pena se o motorista deixa de prestar socorro.

