Após tentar matar esposa, homem é preso em Ponta Porã

Um homem, 56, foi preso na noite de ontem (9), no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, distante a 329 quilômetros de Campo Grande, por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio contra a esposa, de 55 anos.

Segundo informações, as ameaças começaram após uma discussão do casal. O suspeito disse que a mataria, enquanto apontava uma arma de fogo para ela, momento que o filho da vítima, ao presenciar os fatos, partiu contra o homem, segurando seu braço. Ele ainda disparou um tiro, porém não acertou ninguém.

Em outro momento, o suspeito saiu de um bar dizendo que voltaria matar a todos. Diante dos fatos os policiais militares saíram em diligência e localizaram o homem, que apresentava sinais de embriaguez.

O autor foi preso com duas munições de calibre 38 e dois rádios comunicadores, além do revólver calibre 22 com a numeração de registro raspada, seis munições calibre 38 e 14 munições calibre 22.

Após os procedimentos o suspeito foi encaminhado e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

