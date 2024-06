Adolescente pilotando moto atropela criança que andava de bicicleta

Na tarde desta deste sábado (22), um adolescente de 17 anos, atropelou uma criança de 9 anos que andava de bicicleta, o adolescente acabou batendo contra outro veículo. O caso aconteceu em Ivinhema.

O CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) socorreu as duas vítimas com ferimentos graves ao Hospital Hapvida.

A criança apresentou fratura completa de tíbia e fíbula na perna direita. Já o motociclista apresentava suspeita de fratura de clavícula esquerda. Os dois levados para o hospital.

Com informações do site Ivi Agora

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: