Acidente entre motos em rodovia mata dois homens no sul do Estado

Dois homens morreram em um acidente entre duas motocicletas, na noite de quinta-feira (27), por volta das 19h, na MS-147, entre os distritos de Culturama (Fátima do Sul) e Lagoa Bonita (Deodápolis).

Segundo MS News, umas das vítimas é Marco Cabrera, conhecido como Marquinhos. Já a segunda vítima da tragédia é um homem que morava no distrito de Lagoa Bonita. Ainda não há informações sobre a dinâmica da batida.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Fátima do Sul estiveram no local para a realização das diligências, assim como a PMR (Polícia Militar Rodoviária).