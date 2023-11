Corredores exclusivos para ônibus somam 359 multas

Neste ano, 359 infrações já foram registradas nas faixas exclusivas para ônibus

Após a instalação dos chamados corredores de ônibus, que previam dar fluidez nas principais ruas e avenidas da Capital, a falta de respeito às regras de trânsito estão sendo monitoradas pela Agetran (Agência Municipal de Trânsito). Motoristas e motociclistas insistem em utilizar a via, mesmo quando não há intenção de fazer conversão à esquerda. Com isso, somente nos primeiros seis meses deste ano, foram registradas 359 infrações com essa motivação.

Para o gerente de Fiscalização de Trânsito da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Carlos Guarini, apesar do número de infrações lavradas, já é possível perceber uma mudança de comportamento.

“Alguns condutores insistem em descumprir, mas o número de infrações reduziu muito, pois eles entenderam que as faixas são exclusivas para os ônibus, além do que, a fiscalizalçao está sendo feita de forma permanente pelos agentes que circulam por estes locais e autuam aqueles que descumprirem as normas”, explicou.

Segundo informações da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), atualmente, a situação encontrada nos projetos de implantação dos corredores de transporte é a seguinte: no corredor rua Bahia falta a colocação dos terminais de embarque, que foram recentemente licitados. As obras de colocação das estações de embarque aguardam pela ordem de serviço para serem retomadas.

No corredor Sudoeste, que foi divido em três etapas, sendo a primeira o trecho da avenida Bandeirantes e, logo em seguida, o da Marechal Deodoro e o do seu prolongamento, a avenida Gunter Hans. A empresa licitada pediu readequação contratual, que está em análise, na prefeitura.

Na avenida Bandeirantes, as obras foram concluídas e estão aguardando ordem de serviço para a instalação das estações de embarque.

Além disso, na avenida Calógeras a empresa licitada pediu rescisão contratual e está sendo preparada nova licitação.

Até o momento, Campo Grande conta com dois trechos finalizados, sendo o da rua Rui Barbosa, entregue em 19 de dezembro de 2022, que inclui o trecho começa no Terminal Morenão e segue pelas ruas Chile, Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa.

O primeiro corredor entregue foi o da rua Brilhante, em 18 de abril de 2022. O trecho do corredor Sudoeste do transporte coletivo foi implantado nas ruas Guia Lopes / Brilhante / Marechal Deodoro.

A equipe do jornal O Estado esteve na manhã de ontem (27), em um trecho da Av. Brilhante, onde está instalada uma das faixas e pôde flagrar diversos motoristas que transitavam livremente pela via, mesmo sem a intenção ou sinalização para fazer conversão.

Qual o valor da multa?

Segundo informações repassadas pela Agetran, o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê, no Artigo 184, inciso III, que trafegar nos trechos destinados para a circulação de veículos de transporte público coletivo, como os ônibus, é considerado uma infração gravíssima, sujeita à multa de R$ 293,47. O motorista flagrado cometendo essa infração perde sete pontos na carteira e, além disso, está sujeito à apreensão e remoção do veículo.

Quando acessar as faixas?

Apesar da proibição, existem situações específicas em que é possível trafegar pela faixa exclusiva de ônibus com carros de passeio e que não geram multas. De acordo com a legislação, os agentes de trânsito não devem autuar os condutores nos seguintes casos: entrar ou sair de casa, se for na margem da via; embarque ou desembarque em locais permitidos; conversão em um trecho sinalizado com linha que permita a manobra; conversão por abertura em canteiro destinada a esse propósito; sair de rua transversal em interseções onde não haja sinal de trânsito, contanto que a faixa tenha a mesma mão; prestar socorro em caso de ônibus enguiçado; veículos autorizados pelo poder público e situações emergenciais.

Por – Camila Farias

