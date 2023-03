PMR apreende 337 kg de maconha e recupera veículo roubado em Amambai

A equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da Polícia Militar Rodoviária, apreendeu 337 kg de maconha e recuperou um veículo roubado durante fiscalização na rodovia MS 289, em Amambai, na última quinta-feira (2).

O motorista, que confessou ter vindo de São Paulo para fazer o carregamento da droga, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Civil de Amambai.

O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 769.000,00. Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.

