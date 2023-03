Candidatos realizam exames em mutirão do CNH MS Social no Detran-MS

Neste sábado (4), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) realizará mais um mutirão para atender os inscritos no Programa CNH MS Social, em campo Grande. No total, 592 candidatos estão agendados, sendo 292 para avaliação psicológica e 300 para exame médico. Esta etapa já inclui os candidatos que farão o reexame psicológico.

Os exames serão realizados na Central de Exames da Agência do Geraldo Garcia, localizada no Pátio Central Shopping, que fica na Rua Marechal Rondon, n° 1380, Centro, no período entre 8h e 16h30. É necessário levar documento oficial com foto e, para a fase do psicológico, é preciso levar caneta esferográfica de cor azul ou preta.

A coordenadora do programa CNH MS Social, Priscilla Miyahira, destaca a importância de os inscritos acessarem o site para verificar o horário agendado e comparecerem para o bom andamento do processo. “Quem for considerado apto no exame médico já sairá com o encaminhamento para o CFC (Centro de Formação de Condutores). São 17 credenciados em Campo Grande para atender a CNH MS Social”, explica.

O CNH MS Social tem como objetivo beneficiar 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social com acesso gratuito à primeira habilitação nas categorias A, B e AB em todo Mato Grosso do Sul.