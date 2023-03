Inscrições abertas para oficina de percussão com o musicista Chico Simão

Estão abertas as inscrições para a primeira oficina de percussão Bojomalê na Concha Acústica Helena Meirelles, com aulas ministradas pelo musicista Chico Simão, que acumula mais de 20 anos de experiência como percussionista e baterista, e as inscrições são gratuitas. O objetivo da oficina é fomentar a cultura local por meio de atividades culturais coletivas gratuitas no parque das nações indígenas, em Campo Grande.

As aulas terão início em 7 de março e serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, durante 35 encontros. Serão ofertadas 20 vagas para pessoas a partir de 13 anos, não sendo necessário ter conhecimento prévio sobre percussão. Os instrumentos serão disponibilizados pelo professor e oferecidos gratuitamente para os alunos, assim como sua manutenção e cuidados.

Chico Simão destaca que a oficina é uma oportunidade de aprender um novo instrumento, sentir como é a percussão na música e desenvolver a musicalidade de cada participante. Além disso, a oficina marca o início de diversas atividades que serão realizadas na Concha Acústica Helena Meireles e outras unidades em 2023, visando levar conhecimento, cultura e arte de forma gratuita para a população e contribuir com a formação de novos artistas em Mato Grosso do Sul.

Chico Simão é paulistano, tem graduação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e é pós-graduado em Gestão Cultural. Ele é fundador, professor e produtor do grupo de percussão Bojo Malê, baterista e percussionista da banda Sarravulho, além de professor e produtor de eventos e projetos culturais. Desde 1997, dedica-se à pesquisa de sons e ritmos da música brasileira e da costa oeste africana, difundindo diversas manifestações culturais populares como Maracatu, Nação de Baque Virado, Capoeira, Maculelê, Samba, Samba-Reggae e Percussão Corporal.

Com informações da FCMS.