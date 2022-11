Incêndio destrói casa durante a madrugada e mobiliza bombeiros de Aquidauana

Na madrugada deste sábado (5), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, para combater incêndio de grandes proporções em residência, por volta das 2h, na Vila São José, em Aquidauana, cidade a 125 quilômetros da Capital.

Ao chegar na residência, segundo os bombeiros, o fogo já havia destruído tudo nos 50 metros a quadrados de construção física. Móveis e utensílios foram queimados pelas chamas.

Para conter as chamas os militares utilizaram cerca de 3. 000 litros de água.

Conforme o Portal Aquidauana, a proprietária da casa não estava no local, e no momento em que teve origem o incêndio na havia ninguém na residência. “A moradora no imóvel está em Campo Grande”.

Após o combate às chamas o imóvel foi deixado aos cuidados do genitor da proprietária que chegou a residência.

“Não foi possível coletar as informações corretamente sobre o que foi destruído dentro da residência, haja vista que a proprietária não se encontrava no local, mas pudemos observar que vários móveis, utensílios domésticos e documentos foram destruídos pelo fogo”.

Ainda não se sebe as causas do incêndio e o caso será investigado.