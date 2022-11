Festival da Rapadura começa non próximo sábado com shows e praça de alimentação

Começa no dia 12 deste mês a 8ª edição do Festival da Rapadura, festa tradicional que acontece todos os anos na Comunidade Quilombola Furnas do Dionísio, em Jaraguari.

Com entrada de graça, os participantes vão curtir muita música com grupos regionais, além de exposição e venda de artesanatos e almoço individual por R$30.

A festa começa às 8h da manhã no dia 12, sábado próximo com barracas de comidas típicas e produtos feitos a base de melado como açúcar mascavo, farinha de mandioca, doce de frutas e queijo.

Como prato principal o almoço tem churrasco e a famosa macarronada com frango e o arroz com guariroba.

As atrações variam entre o cantor Paulinho Sertanejo, grupo Uirapuru, Laço de Ouro, Lennon Macedo, Tonny Massa e Zingaro.