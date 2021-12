Sarah Poncio postou uma foto no Instagram, nesta segunda-feira (20), um desabafo sobre a perda da guarda do filho adotivo, o pequeno Josué, que está completando três anos hoje. Josué precisou voltar a morar com a mãe biológica.

A foto, comoveu vários fãs de Sarah, que dizem “impossível não chorar com essa foto”, já outra disse “meu coração de mãe, chora por você”.

Veja a publicação