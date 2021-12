Léo, filho de Marília Mendonça com Murilo Huff, está com infecção de ouvido

Murilo Huff postou no Twitter nesta terça-feira (21) que o pequeno Léo, de 2 anos, filho dele com a Marília Mendonça, está com infecção no ouvido. O Léo faria companhia ao pai em um casamento, mas a família optou por deixá-lo em casa.

O sertanejo compartilhou algumas fotos fofinhas do menino com a roupa que usaria na cerimônia. “Estava esperando pra mostrar hoje, mas como ele não vai, toma essa surra de gostosura, aí hahaha”.

Em outra publicação ele disse. “Leozinho iria entrar comigo hoje, no lugar da Marília, no casamento do Pedro, mas infelizmente ele tá dodói. Pegou uma infecçãozinha de ouvido e não vai poder ir”.

Ele falou para os fãs não ficarem preocupados que o menino já está tomando os remédios. “Não fiquem preocupados. Ele já tá tomando os remedinhos e já tá melhorando. Decidimos deixar ele descansando pra recuperar mais rápido”.

Veja as publicações

tava esperando pra mostrar hoje, mas como ele não vai, toma essa surra de gostosura aí hahaha pic.twitter.com/Mc4i6aMiIG — Murilo Huff (@murilohuff) December 21, 2021