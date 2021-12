Campeões do Sul-Mato-Grossense de Motocross vão ao pódio em Maracaju

A grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Motocross 2021 levou um show de saltos e velocidade para Maracaju no último fim de semana. A cidade recebeu cerca de 200 pilotos amadores e profissionais de todo o Estado e de federações vizinhas, que lotaram o gate de largada de 12 categorias.

No sábado (18), os pilotos reconheceram a pista de 1.100 metros, com um traçado, mesas e canaletas dignas de elogio. No domingo (19) pela manhã os treinos oficiais deram um gostinho do que estava por vir a tarde, período em que aconteceram as últimas provas oficiais do ano.

Pilotos como Mariana Barbosa, Paulo Zanin, Paulo Zanini e Luan Machado conquistaram a dobradinha motocross-velocross após levantarem o troféu de campeão dois fins de semana seguidos, nas categorias MXF, MX 230cc, MX1 e MX Nacional, respectivamente.

Com o término do Campeonato as provas oficiais de 2021 estão encerradas. A previsão é de que voltem a acontecer em fevereiro de 2022 para uma nova temporada.