“Live do Eliminado” de A Fazenda foi acompanhada por 1 milhão de pessoas

O “tombo” do ano foi repercutido na “Live do Eliminado“ de A Fazenda 13, realizado na tarde desta quarta-feira (15) com os ex-peões Sthefane Matos e Dynho Alves. O programa bateu recorde de público para acompanhar o que os, agora eliminados, falariam.

Ao todo, foram 1 milhão de pessoas que acompanharam a entrevista ao vivo. Os internautas contavam os minutos para a live começar.

Comandada por Lidi Lisboa e Lucas Selfie, a transmissão também ficou em primeiro lugar nos TT´s Brasil, do Twitter, com mais de 22 mil menções apenas na tag principal.