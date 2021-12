Para se comemorar de máscara: Campo Grande chega a 70% de vacinados contra a COVID-19

A capital de Mato Grosso do Sul chegou na tarde de hoje (15) com 70% de sua população vacinada completamente – isto é, com as duas doses – contra o vírus da COVID-19. Isto significa que 634.254 campo-grandenses podem respirar aliviado e até dar uma comemorada, mas sem nada de aglomeração e muito menos descuido das regras de biossegurança, ok?

O número foi divulgado pela plataforma Vacinômetro da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). A primeira dose chegou – até o momento desta reportagem – para 665.153 pessoas, o equivalente a 73,41% de Campo Grande. Já a chamada dose de reforço (terceira dose) foi aplicada em 195.467 pessoas.

Por sua vez, o Vacinômetro estadual indica que 72,13% da população sul-mato-grossense já foi completamente imunizada.