Entre aplicativos de conexão social e de conversa, surgiram os influenciadores digitais. Pessoas que opinam sobre um bem ou produto, falando diretamente com o consumidor em que fazem feedback ou review prontamente aclamado e aceito pelos internautas. Uma dessas influencers que vem se destacando no mercado é a Joyce Sobrinho, mãe da famosa Valentina Sobrinho e irmã da poderosa Jaque Sobrinho.

Os influenciadores estão em segundo lugar no poder de tomada de decisão na compra de um produto, perdendo apenas para amigos e parentes, que alcançaram 57%. Os dados da pesquisa são do Instituto QualiBest e mostram como os influenciadores podem ser importantes para potencializar ações de marketing e vendas, por exemplo. Para os especialistas da Setters, ferramenta de mapeamento de influenciadores, esse diagnóstico mostra o potencial que as mídias sociais têm nos dias atuais..

Gravida, influencer Joyce Sobrinho celebra a vinda de Noah com chá de bebê de dar inveja.

A digital influencer , que acumula mais de 250 mil de seguidores nas redes sociais, espera o segundo filho que se chamará Noah , mãe da pequena youtuber Valentina Sobrinho, que acumula mais de 1 milhão de seguidores da internet, a famosa mamãe parou o Rio de Janeiro no final de semana passado, com uma super festa para convidados pra lá de especiais.

Um clima de muito amor e cumplicidade, Joyce Sobrinho recebe seus convidados para o chá de bebê do Noah, decoração perfeita da @larissamellodecor uma das maiores decoradoras do RJ, com decoração inspirada em o Rei Leão, os convidados foram recebidos pelo próprio Simba. Não é a toa que as crianças adoram o tema Festa Rei Leão.

A animação da Disney com mais de 20 anos foi eleita a melhor de todos os tempos e uma das mais queridas entre o público infantil. Para menino ou menina, super antenada a mamãe percebeu que o tema é uma ótima pedida para festa e vale a investida.

A renomada fotógrafa @tatichavesfotografia foi responsável pelos cliks da festa. Felicidades a mamãe.