Famosos lamentam a morte do ator Tarcísio Meira, de 85 anos, vítima das complicações da covid-19

O ator Tarcísio Meira de 85 anos, morreu nesta quinta-feira, 12 de agosto, após 6 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde tratava da Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria do artista. A esposa do ator, Glória Menezes, de 86 anos, segue internada no mesmo hospital se recuperando da mesma doença. Eles já haviam tomado as duas doses da vacina.

Enquanto Glória foi transferida para um apartamento, pois seu quadro está estável, Tarcísio seguia intubado, na UTI do local, segundo o último boletim médico divulgado. Tarcísio estava passando por diálise contínua.

“Faleceu no dia de hoje, 12 de agosto de 2021, o ator Tarcísio Meira”, disse o comunicado da assessoria.

Amigos famosos usaram a web para lamentar a morte do ator.

Jose de Abreu relembrou um trabalho que fez ao lado de Tarcísio Meira e que tinha a direção assinada por Paulo José, ator que morreu na noite de quarta-feira, dia 12 de agosto.

“Tarcísio Meira e eu dirigidos por Paulo Jose. Acabaram minhas lágrimas. RIP queridos colegas e amigos.”, escreveu José de Abreu, legendando a foto.

Boninho dedicou um post falando sobre a perda “do maior galã da TV brasileira” e desejou conforto à família do ator.

“Muito triste perder nosso maior galã da história da TV brasileira. Tive a alegria de conviver com ele e Glória durante muitos anos. Que pena. Meu conforto a família, Tarcisinho.”

“Meu coração está destroçado. Tarcisio. Inacreditável. No último dia de gravação de De Corpo e Alma, novela que fizemos juntos em 92/93, chegaram dezenas de flores e quando vi haviam sido compradas pelo Tarcísio, que ia dando, uma por uma, a todas as pessoas da equipe. Ali, depois de uma novela inteira, conheci um outro lado dele. Muito amor Glorinha e Tarcisinho. Muito amor pra vocês. Tarcisio Meira deixa um legado gigante e uma saudade imensa. Sem palavras. Em menos de 24 horas duas perdas inestimáveis”, escreveu Fábio Assunção.

“Que semana, que momento…. perder gigantes virou rotina. Meu carinho imenso à Dona Glória Menezes”, escreveu Luis Lobianco.

“Querido Tarcísio, com muita dor recebo a notícia da sua partida. O Brasil sabe o quanto você foi grande. Um grande pai, marido, amigo, ator, ARTISTA. Ontem com a perda do Paulo José refleti e constatei que estamos ficando órfãos. Sua partida no dia de hoje reforça ainda mais essa minha certeza. Obrigada por tanto, pela sua arte. O meu abraço e sinceros sentimentos à família, Glorinha, amigos, e milhares e milhares de fãs. Mais uma perda sem tamanho. A cultura em luto…”, postou a atriz e cantora

“E hoje, o Tarcísio. Meu eterno Euclides da Cunha, o João Coragem que ninguém esquece”, escreveu a autora de novelas Glória Perez.