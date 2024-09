Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, morre aos 70 anos

O cantor e compositor Tito Jackson, que fez parte do grupo Jackson 5 ao lado do irmão Michael Jackson, morreu na noite de domingo (15), aos 70 anos. A informação foi divulgada por familiares do artista, que se disseram “chocados” e “tristes” com a perda do cantor. Apesar do comunicado, a causa da morte não foi informada.

“Alguns de vocês podem conhecê-lo como Tito Jackson do lendário Jackson 5, alguns podem conhecê-lo como ‘Coach Tito’ ou como ‘Poppa T’. No entanto, sua falta será tremendamente sentida. Será para sempre a ‘Hora do Tito’ para nós. Por favor, lembrem-se de fazer o que nosso pai sempre pregou: ‘Amar uns aos outros’”, diz o texto.

Nascido Toriano Adaryll Jackson, Tito começou no mundo da música ainda criança, participando de shows de talentos. Na década de 60, ao lado dos irmãos Jackie, Jermaine, Marlon e Michael, Tito fez parte do Jackson 5, atuando como corista e guitarrista. O grupo foi responsável por sucessos como “ABC” e “I Want You Back”.

Com informações do SBT News

