Águia Negra vence Comercial e abre vantagem na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense

A segunda rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi marcada por mais uma vitória do Águia Negra. Nesae sábado (14), o time de Rio Brilhante visitou o Comercial, em Campo Grande, e venceu por 2 a 0.

No Estádio Jacques da Luz, quem abriu o placar foi o lateral Iago, aos 27 minutos do primeiro tempo. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O segundo do Águia veio aos 32 minutos do último tempo, durante um pênalti marcado por Amarildo.

Com vitória nas duas rodadas, o Águia assume a liderança isolada com seis pontos, três a mais que o Naviraiense, que não joga neste fim de semana. O Comercial, sem pontuar em dois jogos, segura a lanterna.

