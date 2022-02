No BBB 22, Douglas vence a Prova do Anjo e castiga Jessi e Vyni com o Monstro

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) – Douglas Silva venceu a Prova do Anjo do BBB 22 (TV Globo), realizada na tarde deste sábado (26). Na dinâmica do Spotify, os participantes precisaram ficar girando apoiados em um smartphone de madeira por alguns segundos e, depois, procurar um card que correspondesse à playlist que tocava no momento.

Foram sorteados para participar da prova Tiago Abravanel, Natália, Pedro Scooby, Douglas Silva, Laís, Arthur Aguiar, Eliezer e Jade Picon – esta última competidora que teve uma situação constragedora na Prova do Líder desta semana. Em duplas, os participantes disputaram a prova em duelos. Quem encontrasse o card primeiro, passava para a próxima fase.

Os brothers ficaram com a testa apoiada no celular até o apresentador Tadeu Schmidt autorizar a partida e, então, tiveram que correr para uma piscina de bolinhas e procurar o card. Com muita tontura e, na maioria dos casos, tombos, os brothers encontraram cards correspondentes a playlists de festas, casamento, coração partido e até mesmo para acordar.

Chegaram à final, Laís e Douglas Silva. Os dois precisaram encarar três disputas para garantir o anjo. A médica ganhou a primeira e o ator a segunda e a terceira.

Douglas afirmou que estava com o pé lesionado e, por isso, precisou saltar até a piscina com apenas um pé. Durante sua disputa com Pedro Scooby, os dois precisaram refazer a prova três vezes.

Com a conquista, Douglas escolheu dar o Castigo do Monstro para Jessilane e Vinícius. Os dois foram castigados a se fantasiar como carros de som. Enquanto a música tocar, os dois pipocas devem circular por toda a casa para anunciar produtos e “conseguir clientes”.