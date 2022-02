BBB 22: Jade recorda xixi na Prova da Líder e diz que “humilhação foi grande”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Enquanto aguardavam a Prova do Anjo, que aconteceu neste sábado (26), os competidores do Big Brother Brasil 22 (TV Globo) conversaram sobre a Prova do Líder desta semana, e Jade falou sobre ter feito xixi nas calças: “humilhação foi grande”.

A sister explicou que passou por várias etapas até não conseguir mais evitar. Segundo ela, houve momentos em que caminhou, cantou e conversou para tentar se distrair da vontade de ir ao banheiro. Até o momento em que não conseguia mais andar.

“Foi um pouquinho e depois já era”, afirmou a influenciadora ao recordar o episódio na varanda da casa, neste sábado. Jade afirmou que chegou a fazer uma poça debaixo dela e que Paulo André relatou ter visto um rastro após ela deixar a área da prova.

Pouco tempo depois, já nas explicações para a Prova do Anjo, Jade voltou a recordar o ocorrido. Scooby questionou Tadeu sobre a possibilidade de os brothers vomitarem na prova devido à dinâmica, e Jade disparou: “Vou vomitar não, já fiz xixi na última”.

A Prova do Líder foi vencida por Scooby e Paulo André, sendo que o segundo ficou com a liderança e o surfista apenas com uma imunidade. Jade e Laís foram as últimas a deixar a prova, ficando em segundo lugar.