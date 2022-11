“Não tem preço que pague”, diz Roberta Miranda após ter guitarra extraviada em voo de Campo Grande

A cantora Roberta Miranda postou diversos vídeos em suas redes sociais pedindo ajuda para recuperar um item pessoal de extremo valor sentimental, que acabou sendo extraviado em seu voo que saiu de Campo Grande para Congonhas, na madrugada do dia 12 de outubro. Na ocasião, a artista esteve na Capital para se apresentar no Campão Cultural, sendo a principal atração para comemorar os 45 anos de Mato Grosso do Sul.

O item perdido se trata de uma guitarra, que está com ela a mais de 30 anos. Em vídeo gravado, ela diz que chegou a chorar pela perda. ” Deem uma olhada com carinho em relação ao extravio da minha guitarra, eu já esperei muitos dias”.

“Eu deixei nas mãos das pessoas para procurarem, falarem com vocês, e eu quero que vocês tenham noção do que essa guitarra significa pra minha vida. Ela só está comigo há 33 anos. Ela, a minha guitarra, tem um valor sentimental que eu acho que vocês da GOL não tem ideia. Ela é parte de mim, mais importante do que muito ser humano que passou, que eu conheci na vida. Com ela eu compus e fiz muitas coisas por 33 anos”, lamentou Miranda.

Na sequência, a cantora voltou a explicar o valor sentimental do objeto. “Não tem preço que pague. Nem todos os aviões de vocês. Vou repetir, se você me der um boeing, não quero. Eu quero a minha guitarra. Impossível vocês ainda não terem achado”, finalizou.

Quase completando um mês de extravio, vários portais do Brasil, além da TV Globo, divulgaram a situação e a Gol se manifestou.

“Já chorei mesmo. Acabo de receber um telefonema de Carla, CEO da Gol dizendo que vai encontrar. Ela disse que vai virar tudo e devolver a minha guitarrinha. Eu prometo que nunca mais ela vai na carga. Anjinho meu faz com que a Roberta encontre a sua companheira ‘a guitarra’: só não fiz amor com ela (a guitarra, claro)”, contou a cantora.

