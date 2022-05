‘Já está reeleito’, diz Latino após almoço com Bolsonaro

O cantor Latino, 49, é um dos artistas que sempre apoiou publicamente Jair Bolsonaro (PL). Nesta sexta-feira (27), ele revelou ter encontrado com presidente para um almoço e reforçou que acredita na sua reeleição em outubro.

“Carinho de milhões. Não resisti! Não vim ao mundo para ser da política e sim para abraçar o Brasil. Eu acredito no que vejo e não no que falam. Para o alto e avante”, comenta o artista.

O intérprete de músicas como “Renata”, “Me Leva”, “Festa no Apê”, entre outras, fez também um vídeo.

“Estamos aqui ao lado do presidente, um homem que sempre acreditou na retomada. Capitão, para o alto e avante, que você já está reeleito”, diz ele.

O presidente agradece as palavras de Latino e aproveita a deixa. “O prazer é nosso de ter você aqui e salve a música popular brasileira. Olha, eu fui o único chefe de Estado no mundo que não fechou nada”. Latino ainda faz um pedido para os internautas. “Nada de ficar em casa. Vamos trabalhar e retornar”.

Com informações da Folha Press.

