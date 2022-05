Sábado será seco com umidade entre 20 e 40%

A previsão para este sábado (28) indica tempo firme com sol e poucas nuvens, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica em grande parte do estado, a pervisão para este final de semana indica tempo firme com sol e poucas nuvens.

O tempo seco continua, e são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20 a 40%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Corumbá terá mínima de 21ºC e máxima de 34ºC, Dourados marca mínima de 14ºC e máxima de 31ºC, já Três Lagoas 17/31 e Campo Grande19/30ºC.

Com informações da Cemtec

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: