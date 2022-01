“Enigmática”, Grávida de Taubaté completa 10 anos da maior trollagem brasileira

De longe, Maria Verônica Aparecida César Santos – conhecida pelo apelido “Grávida de Taubaté” – foi a maior “trolleira” do Brasil, enganado a população, a mídia e todos àqueles que acompanharam com o olho grudado na telinha as diversas entrevistas que a pedagoga fez a partir do ano de 2012 com aquele barrigão “enigmático” e espantoso. Mas a farsa, que até durou pouco, marcou uma história que ainda fica e é recheada nos seus 10 anos de memes.

O único meme coletivo que compete com a grávida de Taubaté é o Bozonaro. Surto#gravidaDeTaubate #Bozo pic.twitter.com/8G6KwGgFXz — Blue (@Leaozinho04_) January 11, 2022

A mulher não conseguiu engambelar os testes de DNA e a própria Justiça. Com um barrigão descomunal e um jeito desajeitado de ser, Maria Verônica até que vendia sua história “como peixe”, mas acabou que o tiro saiu pela culatra. Por mais que já tivesse escolhido os nomes das quatros filhas que dizia estar grávida – as “Marias” Clara, Eduarda, Fernanda e Vitória – e até ter angariado doações do país todo (de dinheiro a eletrodomésticos, além de enxoval completo), a farsante foi desmascarada.

Numa determinada madrugada, ao passar mal, Maria Verônica foi levada às pressas ao hospital. Por lá, se recusou a ser examinada. A situação foi tal que acabou que ela se sentiu obrigada a confessar a mentira. Além da equipe médica, seu próprio marido ficou atônito. Foi daí em diante que a verdade vazou pelo Brasil. Na realidade, a barriga era feita de silicone com enchimento de tecidos. Ainda, ela tinha atestava a gravidez por meio de um ultrassom falso.

Em poucos meses, a Grávida de Taubaté respondeu na Justiça pelo crime de falsidade ideológica, além de ser processada por tirar vantagem das doações que ganhou. O juiz que estava a frente do caso acabou optando por um acordo com o Ministério Público, de modo que ela cumprisse os termos estabelecidos durante dois anos – devolver todos os prêmios e ainda pagar R$ 4 mil como indenização à dona do ultrassom verdadeiro.

Nos últimos 10 anos, Maria Verônica sumiu do mapa até ser encontrada recentemente por uma equipe de reportagem televisiva. O intuito era ela participar de um reencontro com a jornalista que a desmascarou na época, a apresentadora Chris Flores – veja no vídeo abaixo. Entretanto, ela foi “curta e grossa”, por meio de agressões físicas contra os profissionais.

Há dez anos, o Brasil caia no maior conto do vigário. Passado uma década, essa história rende muitos memes e a cidade de Taubaté ganhou uma nova fama 😂😅#GrávidaDeTaubaté pic.twitter.com/NUAUC2yrp6 — 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑙 (@CarolineCCacela) January 11, 2022

As últimas atualizações dela é de que se tornou uma pessoa extremamente religiosa. Desempregada, se dedica a cuidar da casa e do primeiro filho do casal – desta vez uma criança de corpo e alma.