Eliminado do BBB 22, Rodrigo reclama de cantoria e piadas “sem graça” dos colegas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Segundo eliminado do BBB 22 (Globo), Rodrigo Mussi confessou que exagerou na dose ao só falar de jogo durante o confinamento, mas não deixou de alfinetar os colegas “good vibes” que permanecem na disputa. Segundo ele, a forma como os demais participantes encaravam o jogo não condizia com a dele.

“Quando eu via todo mundo bem parecido, eu só pensava que ali era a chance da minha vida e eu não queria mudar quem eu sou”, comentou. “Eu não tive medo de jogar. E pensava: tenho que ficar aqui cantando música, rindo das piadas sem graça?”.

O gerente comercial paulista afirma que o programa era “a chance da vida dele” e, por isso, ele não teve medo de se comprometer. “Achava a galera passiva para o jogo”, confessou. “Mas é um direito deles, não tem certo nem errado. Só que, para a minha visão do BBB, não combinava”.

“Eu via mais como um lado profissional do que pessoal”, comparou. “Eu deixei de trabalhar para estar no reality, então, na minha cabeça, era como seu eu estivesse trabalhando ali. Eu acordava e queria jogar –não sei se foi um erro ou não–, mas as outras pessoas queriam mais brincar, curtir”.

Ele disse que sentiu uma rejeição dos demais participantes por causa dessa diferença na visão de jogo. “Cada vez que eu tentava falar de jogo, e as pessoas negavam. Eu ficava triste para caramba. Ia para a piscina, queria ficar sozinho”, lembra. “Esse era um elenco totalmente diferente do que eu imaginei, me pegou de surpresa”.

Além disso, ele também revelou que não ficou com ninguém dentro da casa porque não rolou sentimento com ninguém. “Eu realmente não me interessei”, garantiu. “Talvez mais para frente pudesse acontecer, mas duas semanas era muito pouco. As meninas são maravilhosas, gente finíssima, me tratavam com o maior carinho do mundo. Mas não era o meu intuito até então ficar com ninguém”.

Rodrigo explicou que, mesmo tendo declarado que gostava de alguém fora da casa, ele entrou no jogo solteiro. “Eu gosto de alguém aqui fora, mas não estava em um relacionamento”, contou. “Eu podia, sim, me relacionar. Até aquele momento, não me interessei.”

O ex-BBB também creditou sua eliminação, com 48,45% dos votos, ao fato de ter tentado procurar em alguns colegas orientação sobre temas como racismo e transfobia, após usar termos inadequados durante o programa.

“Foi um conjunto de coisas”, avaliou. “O meu erro de tentar me orientar dentro do BBB. Isso foi um aprendizado para a minha vida porque, de fato, eu tenho que buscar conhecimento, e não ter alguém que me ensine dentro do programa. Teve ainda o meu jeito mais agressivo de jogar. Foi uma soma de coisas que não favoreceram a minha permanência na última semana”.

Agora que está fora da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, ele disse que não sabe a que vai se dedicar fora da casa. “Estou um pouco perdido”, confessou. “Vi que já tenho algumas propostas e vou tentar nadar na onda. Eu sou um cara que gosta de estudar, gosta de trabalhar bastante. Não sei para qual mercado eu vou, mas aqui eu não paro”.