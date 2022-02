“Pantanal”: Equipe usou seis fazendas e cerca de 150 pessoas em gravações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Assim que foi anunciado o remake da novela “Pantanal”, sucesso da Rede Manchete de 1990, uma equipe da Globo foi direto para a região atrás de locais para as gravações. Fazendas e áreas de mata foram visitadas, mas a escolha acabou sendo o mesmo local da primeira versão.

“Não sabíamos exatamente o que esperar. Visitamos fazendas e conhecemos a região da Nhecolândia. Mas, ao nos depararmos com tudo aquilo, não havia dúvidas de que encontramos o local, que não por coincidência foi o mesmo usado há mais de 30 anos”, diz o cenógrafo Alexandre Gomes de Souza.

“É um dos lugares mais bonitos do Pantanal”, completa ele em entrevista cedida pela Globo à reportagem. Ao todo, foram selecionadas seis fazendas para as gravações, sendo três delas usadas como locação, com rio, casa, árvores, descampado, baías e tudo mais que ele julgava fundamental para as cenas.

Para a escolha do local, Almir Sater teve papel importante. O ator, que deu vida ao peão Trindade na versão de 1990 e agora interpretará o chalaneiro Eugênio foi quem recebeu Souza e a comitiva da Globo na região. Ele comprou as terras que possui hoje no Pantanal 30 anos atrás, logo após as gravações.

“Eu falei: ‘olha, o Jayme [Monjardim, diretor da primeira versão,] andou seis meses procurando um local até que chegou aqui. Você partir daqui já parte de um lugar que foi bom. Eles foram visitar outros lugares, mas sentiram que era aqui”, afirma o cantor e ator, que aponta “Pantanal” como um divisor de águas em sua carreira.

O local, a cerca de quatro horas da cidade de Aquidauana (MS), tem apenas fazendas e natureza selvagem ao redor. Assim, a produção levou 12 caminhões com materiais de arte, cenografia, figurino, caracterização e tecnologia. Luciana Monteiro, gerente de produção, estima que tenham sido cerca de 144 toneladas de material.

Já a equipe contou com cerca de 150 pessoas envolvidas diretamente nas gravações no segundo semestre de 2021, quando foram gravados de 30 a 40% da obra. “Nos primeiros quatro blocos temos 40% das cenas aqui. Depois, passa a ser só 20% de Pantanal. Ainda assim, a maior parte dos meses de gravação é no Pantanal”, diz.

Escrita por Bruno Luperi e baseada na novela de Benedito Ruy Barbosa, “Pantanal” estava prevista para estrear em 14 de março, mas acabou adiada por causa da nova alta de casos de Covid, prevista agora para 28 de março. Ela substituirá “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo, no ar atualmente na faixa das 21h.

“Pantanal” começou a ganhar atenção antes da escolha do elenco, com várias atrizes interessadas no papel de Juma Marruá. A selecionada foi Alanis Guillen, 23, aprovada por Cristiana Oliveira, que interpretou a personagem na versão original. “Tenho a intuição de que ela vai representar muito bem [a Juma]”, disse.