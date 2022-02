BBB 22: “Meus erros não me definem”, diz Maria em primeiro vídeo após expulsão

Desclassificada por agredir a sister Natália no último “Jogo da Discórdia”, Maria gravou um primeiro vídeo desde que saiu do Big Brother Brasil 22. Mandando recado ao público nesta quinta-feira (17), a cantora e atriz trouxe uma pequena atualização sobre tudo o que aconteceu nos últimas dias. Em resumo, uma “readaptação ao mundo real”, disse.

“É [sobre] isso, bola pra frente, vida que segue, jogo lá dentro também. Mas aqui fora a minha vida continua e eu espero poder continuar mostrando a Maria autêntica que eu fui lá dentro, e que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo que eu fiz de bom. Os erros acontecem, mas eu sei que eles não me definem, tá?! Se era essa a maior preocupação de vocês, eu estou ciente e estou lidando com isso”, afirmou a cantora.

Assista o vídeo:

Com esse recado, Maria “prova” a sua agenda de retorno. A TV Globo decidiu dar uma “chance” a atriz e levá-la a próxima edição do “Domingão com Huck”, que vai ao ar no do dia 20 de fevereiro.

No dominical, ela estará ao lado da também ex-sister Bárbara Heck.