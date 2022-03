BBB 22: Levando à loucura, vídeo vazado mostra “dummies” sem máscara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mais uma vez, os dummies ganharam destaque no Big Brother Brasil 22 (TV Globo), e não foi por nenhuma travessura ou atitude atrapalhada, mas pela ausência das máscaras durante o teste da Prova do Anjo, realizada neste sábado (12).

Ao que tudo indica, a revelação dos sujeitos misteriosos foi uma falha da produção já que a preparação das dinâmicas não costuma ser exibida. Os internautas, é claro, não deixaram o momento raro passar e elogiaram a aparência dos ajudantes do reality show.

O pobi do Tadeu testando a prova do anjo com os dummies #BBB22 pic.twitter.com/5jVQZTSuFy

— bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) March 12, 2022