Pelo interior de MS, Carreta da Justiça retoma atendimentos em abril

A Carreta da Justiça do TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) voltará a percorrer os municípios do interior do Estado no próximo do mês em Ladário nos dias 4 e 5 de e Bodoquena de 7 a 8 de abril.

Ainda, de acordo com o calendário, posteriormente a unidade móvel do Poder Judiciário sul-mato-grossense vai para Alcinópolis de 2 a 3 de maio. No mesmo mês, estará em Figueirão nos dias 5 e 6. Os últimos municípios a serem visitados no primeiro semestre de 2022 são Paraíso das Águas (6 e 7/6) e Jaraguari (9 e 10/6).

No segundo semestre receberão a Carreta da Justiça os municípios de Corguinho (1 e 2/8), Rochedo (4 e 5/8), Selvíria (29 e 30/8), Santa Rita do Pardo (1 e 2/9), Novo Horizonte do Sul (3 e 4/10), Taquarussu (6 e 7/10), Vicentina (7 e 8/11), Jateí (10 e 11/11), Japorã (28 e 29/11), Juti (1 e 2/12), Laguna Carapã (12 e 13/12) e Douradina (15 e 16/12).

A Carreta da Justiça é uma miniatura de um fórum e tem gabinete do juiz, sala para promotor, defensor público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoas, o que totaliza 44 m².

Desde que foi lançada, em agosto de 2016, a iniciativa está levando mais qualidade e conforto no atendimento ao jurisdicionado, que não precisa mais deslocar-se de sua localidade para receber os serviços da Justiça.