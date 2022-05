Bárbara Evans é criticada por voltar a usar manequim 36 logo após parto

No próximo dia 3 de junho, Ayla, a filha de Bárbara Evans, 30, vai completar dois meses de vida e nesta quarta-feira (18), a modelo usou o Instagram para compartilhar com seus seguidores que já conseguiu eliminar 16 dos 27 kg que engordou durante a gravidez.

Não satisfeita, Bárbara fez vários vídeos mostrando que voltou a usar roupas no tamanho 36. Mas, no lugar de elogios, a campeã de “A Fazenda 6” recebeu críticas na web por mulheres que alegaram se sentir diminuídas por não conseguirem emagrecer tão rápido.

“Desnecessário você mostrar essas coisas… Tipo, toda hora calça 36. Você faz as mulheres se sentirem mal, diminuídas. Nem todas tem essa vida que você tem. Tenha mais humildade”, dispara uma seguidora.

Bárbara se revoltou: “Essa vida que eu tenho? Só se for de muito esforço. Eu não fiz nenhum tratamento para emagrecer. Eu tive foi muita força de vontade, fazendo dieta no final da gravidez e exercícios. E quando a Ayla nasceu, também. Eu mostro para incentivar, e não diminuir ninguém, para vocês verem que é só querer! Estou emagrecendo de uma forma que qualquer pessoa pode, também. Tendo foco e fazendo dieta! Então não me venha falar que sou privilegiada, não, porque estou me esforçando e muito”, diz ela.

A atriz é casada com o empresário Gustavo Teodoro há dois anos. Eles estão juntos desde março de 2018 e anunciaram a gravidez em setembro de 2021, após a atriz passar por um processo de fertilização in vitro. Bárbara chegou ficar grávida de gêmeos, mas perdeu um dos bebês.

Com informação da folhapress.