Após eliminação do BBB 22, Vyni fala sobre Eli e diz que amizade entre homens deveria ser normalizada

Eliminado do BBB 22 desta terça-feira (15), Vyni esteve no café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você (Globo) de hoje (16). Na conversa, o cearense disse estar muito nervoso pela conversa com a apresentadora – algo que ele sempre sonhou viver –, e aproveitou a mesa de comidas após sete semanas na Xepa.

“Isso aqui é o paraíso”, disse ele. Durante a entrevista, Vyni reforçou que sua conexão com Eliezer foi uma amizade e algo “inexplicável”. “A minha amizade com ele dentro da casa a gente não consegue explicar”, disse. “Estava um ali, sempre ajudando o outro “.

“Havia uma interpretação meio equivocada da amizade que eu tinha com ele, como se existisse um interesse além da amizade. Um interesse amoroso, físico. […] Mas nunca foi sobre isso não. São só duas pessoas que se tornaram muito amigas lá dentro. Não vai além disso”, concluiu, acrescentando que amizades entre homens de orientações sexuais diferentes deveriam ser normalizadas.

Em determinado momento, ele chegou a cantar no programa uma música que compôs em homenagem a Ana Maria, chamando-a de “rainha da televisão”. “Poderia estar bem triste, não venci o BBB, mas estou muito feliz pois estou no Mais Você”, cantou.

O público do Big Brother Brasil 22 (Globo) decidiu, na noite desta terça-feira (15), eliminar Vyni, com 55,87% dos votos. Na berlinda, também estavam Gustavo e Pedro Scooby, que tiveram 39,51% e 4,62% dos votos, respectivamente.

A votação foi encerrada às 23h38min. Durante o período da decisão, a audiência chegou a ter mais de 380 mil votos por minuto, totalizando mais de 73,8 milhões de votos desde o domingo (14), quando foi formado o Paredão. A enquete produzida pelo F5 já apontava, até às 21h, a saída do cearense com cerca de 70% dos votos do público.

Com a definição da saída de Vyni, essa é mais uma derrota do quarto Lollipop, que já perdeu Brunna, Jade, Bárbara e Larissa. Antes da definição do mais novo eliminado, Eslovênia até se perguntou o que eles teriam feito de errado para não terem chance com o público.

Durante sua participação, Vyni foi chamado na casa de “figurante” por não aparecer tanto quanto no começo da competição. Nas redes sociais, o que chamou a atenção foi o fato de ele não ter muitas ações no dia a dia e se manifestar mais durante o ao vivo.

Folhapress