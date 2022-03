Matrícula da 2ª chamada do Sisu e Vestibular UEMS vai até 23 de março

Já está disponível para acesso a 2ª chamada do Vestibular UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) 2022 e a 1ª chamada da Lista de Espera do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) convocando os candidatos aprovados nos sistemas de concorrências de vagas gerais, negros/pardos, indígenas e residentes do Mato Grosso do Sul.

Nos dois casos, convocados no Sisu ou no Vestibular UEMS, podem fazer a matrícula de forma presencial ou remota. O prazo para matrícula dos candidatos selecionados no edital pela UEMS será de 14 a 23 de março.

Ao optar pela matrícula de forma presencial, o candidato deverá se dirigir a Coordenadoria do Curso para o qual foi convocado (endereço constante no Edital), no horário das 12 às 18 horas dos dias 14 a 18 de março e 21 a 23 de março.

Se optar pela matrícula remota, os documentos listados no Edital deverão ser enviados para o e-mail da coordenação do curso que foi convocado (endereços de e-mail constantes no edital). Na opção presencial, os documentos serão conferidos no ato da matrícula. Estando a documentação de acordo com as exigências, a matrícula será efetuada.

Na opção de matrícula remota, a Coordenadoria do Curso, após conferir o Formulário de Requerimento de Matrícula Inicial 2022 com a documentação encaminhada, responderá via e-mail em até dois (2) dias, acerca do deferimento ou não da matrícula.

