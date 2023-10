Alok posta foto com o pai após ataque do Hamas em rave em Israel

O DJ Alok e o pai, o também DJ Juarez Petrillo, se reencontraram nesta quarta-feira (11) após os ataques do Hamas na região do kibutz Reim, em Israel, enquanto acontecia a festa rave Universo Paralello, no último sábado (7). O artista publicou uma foto abraçado com a legenda “que alívio poder te abraçar”.

O local fica a alguns metros da Faixa de Gaza e os membros do grupo armado mataram 260 pessoas, entre eles dois brasileiros. Petrillo tocaria na festa de música eletrônica sediada em Israel pela primeira vez.

A festa Universo Paralello foi criada pelo pai e pela mãe de Alok, a DJ Ekanta Jake há 23 anos. Apesar de serem os idealizadores do evento décadas atrás, Juarez e Ekanta não foram responsáveis pela produção do evento em Israel.

Alok publicou um vídeo nas redes sociais esclarecendo que apenas a marca da festa foi licenciada para a realização do evento no Oriente Médio e que o pai participaria apenas como uma das atrações contratadas para o evento.

Petrillo fez posts no stories do Instagram onde uma legenda em inglês mostra milhares de pessoas curtindo a festa rave momentos antes do “ataque terrorista”. Ele postou três vídeos iguais e no terceiro ele agradece o apoio recebido e comenta rapidamente sobre o ocorrido. “Muita força para a tribo. Surreal tamanha barbárie. Gratidão por tanto carinho recebido. Não sei o que falar agora, depois eu falo”, publicou Petrillo na manhã desta quinta-feira.

