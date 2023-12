Zlatan Ibrahimovic anuncia aposentadoria do futebol, aos 41 anos

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic anunciou o domingo (4) a aposentadoria do futebol, aos 41 anos. “Chegou o momento de dizer tchau para o futebol, não a vocês”, disse ele, dirigindo-se à torcida do Milan que estava no estádio San Siro após a vitória por 3 a 1 sobre o Verona, pelo Campeonato Italiano.

A carreira dele ao todo teve 988 jogos, 573 gols, nove clubes e 31 títulos. Na seleção sueca, Ibra estreou em 2001 e acumulou 122 jogos e 62 gols. Em clubes, foram 511 gols em 866 jogos.

“Muito difícil, muita emoção me passa por dentro. A vocês, eu só digo que nos vemos por aí, se vocês tiverem sorte. Forza Milan e adeus. Obrigado de coração”, disse ele, ainda em discurso no gramado do San Siro.

Ibra se viu às voltas com as lesões nesta temporada. Por isso, o adeus não foi com ele em ação.

Figura peculiar e artilheiro

Ibrahimovic passou por vários clubes ao longo da carreira. Ele ficou conhecido pelos golaços e pela personalidade forte. Muito da plasticidade dele nas conclusões vem do fato de ser faixa preta de Taekwondo.

Depois de iniciar a vida como jogador no Malmö, da Suécia, ele despontou no cenário europeu pelo Ajax. Habilidoso apesar dos 1,95 m de altura, ele foi comprado pela Juventus, mas deixou o clube após o escândalo de manipulação de partidas que rebaixou a Velha Senhora para a Série B, em 2006.

Ibra foi brilhante na Inter de Milão – tricampeão nacional em sequência. Mas teve no Barcelona uma das frustrações da carreira, até por não se dar bem com o técnico Pep Guardiola. Mesmo assim, o time foi campeão espanhol, da temporada 2009-2010.

Foi então que ele chegou ao Milan pela primeira vez; inicialmente emprestado, em 2010, e depois adquirido em definitivo, até por conta da conquista do Italiano em 2010-2011. Em 2012, embarcou na aventura no PSG e foi uma das contratações badaladas da fase rica do clube francês. Enfileirou troféus nacionais, sendo quatro da Ligue 1.

Em 2018, ao fim do contrato com o United, embarcou para a Major League Soccer, nos Estados Unidos, onde vestiu a camisa do Los Angeles Galaxy. Em 2020, então, voltou ao Milan para ter o seu último contrato como jogador. Acesse também: Fluminense vence Red Bull após cinco jogos sem vitória e sem gols

