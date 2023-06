Operário leva gol de pênalti e busca empate contra time do Paraná

O Operário FC empatou por 1 a 1 neste final de semana, na tarde de sábado (3), contra o time do FC Cascavel-PR pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Operário tem agora quatro pontos e o Cascavel, com três, é lanterna.

No primeiro tempo no Estádio Olímpico Regional, a melhor chance do Operário foi com Juninho, que acertou o travessão em chute de fora da área aos 29 minutos. O Cascavel virou o intervalo na frente graças a um pênalti cometido pelo zagueiro Márcio já nos acréscimos. Robinho cobrou aos 47 minutos, deslocando o goleiro Samuel e abriu o placar.

Na etapa final, o Galo melhorou e chegou ao empate com gol marcado por Fernandinho, aos 28 minutos. Depois, os dois lados tiveram chances para marcar o gol que poderia ser da vitória, mas o placar de 1 a 1 não foi mais alterado até o fim.

Na próxima quarta-feira (7), às 20h, o Alvinegro recebe a Inter de Limeira-SP no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Acesse também: Grêmio vence São Paulo de virada e entra no G4 do Brasileirão

