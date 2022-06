Jovens brilham e Brasil vence a Bulgária na Liga das Nações de voleibol

A Seleção Brasileira de Voleibol masculina conseguiu a sua terceira vitória consecutiva na tarde de hoje (26), pela Liga das Nações de vôlei, fazendo 3 sets a 0, parciais 25/21, 25/19 e 25/12, em jogo de encerramento da segunda fase do campeonato. A partida foi em Sofia, na capital da Bulgária.

Agora na sexta colocação no geral, a equipe de Renan Dal Zotto viaja para o Japão, onde enfrenta o time da casa. Os oitos primeiros colocados, se classificam para as finais, que será em Bolonha, na Itália, nos dias 20 a 24 de julho.

O Jogo

O jogo começou equilibrado, apesar da torcida búlgara inflamadas nas arquibancadas. Os destaques da partida ficaram nas mãos dos jovens Nikolov do lado búlgaro, de apenas 18 anos, e Darlan, de 20 anos, que brilharam na partida.

O jovem Darlan foi o grande destaque no primeiro tempo, conseguindo pontos importantes no bloqueio. Com Bruninho armando e Darlan no ataque, a seleção conseguiu se manter na frente e fechar o primeiro set em 25 a 21.

Leal abriu o segundo set pontuando para o Brasil, mas foi a maior parte do segundo set bloqueado pelo paredão búlgaro. O Brasil só conseguiu vencer com o jogo coletivo entre Bruninho, Flávio, Isaac e Darlan, que colocaram a seleção em placar de vantagem com 25 a 19.

O último set foi mais tranquilo, e a seleção de voleibol ficou a frente o terceiro set inteiro, fechando tranquilamente em 25 a 12, encerrando a partida em 3 sets a 0.

O próximo jogo da Seleção brasileiro masculina de voleibol será no dia 06 de junho, contra a Alemanha, às 2h40 (horário de MS)

O Brasil na Liga das Nações:

Primeira etapa- Brasília (Brasil)

08/06 – Brasil 3 x 0 Austrália (25/14, 25/18 e 25/21)

09/06 – Brasil 3 x 1 Eslovênia (25/21, 21/25, 25/20 e 25/16)

11/06 – Brasil 1 x 3 EUA (25/21, 25/27, 20/25 e 20/25)

12/06 – Brasil 0 x 3 China (23/25, 30/32 e 23/25)

Segunda etapa- Sofia (Bulgária)

22/06 – Brasil 1 x 3 Polônia (16/25, 25/22, 16/25 e 22/25)

23/06 – Brasil 3 x 0 Sérvia (25/18, 26/24 e 25/17)

24/06 – Brasil 3 x 0 Irã (30/28, 25/23 e 25/19)

26/06 – Brasil 3 x 0 Bulgária (25/21, 25/19 e 25/22)

Terceira etapa- Osaka (Japão)

06/07 – Brasil x Alemanha, às 3h40

07/07 – Brasil x Canadá, às 6h

08/07 – Brasil x França, às 3h40

10/07 – Brasil x Japão, às 7h10