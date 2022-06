Fernandinho chega em Curitiba e deve assinar com Athlético-PR até 2024

O volante Fernandinho chegou em Curitiba na manhã de hoje (26), em jatinho particular para assinar seu vínculo com Athlético-PR até o fim de 2024. De acordo com informações do Globoesporte.com, a chegada do atleta estava prevista para segunda-feira, mas o volante se antecipou.

Ainda com contrato com o Manchester City (ING) até 30 de junho, Fernandinho vai assinar com o Furacão na próxima semana. O atleta deve ficar hospedado em seu apartamento na capital paranaense e deve se reunir com a diretoria do Athlético-PR nos próximos dias.

Segundo ainda informações do Globoesporte.com, o Furacão deve apresentar junto com o contrato um projeto para que Fernandinho siga na Arena da Baixada após decidir encerrar a sua carreira. Esse planejamento do Athlético com Fernandinho, seria algum cargo fora dos gramados.