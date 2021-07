Vôlei de praia; Alison viraliza falando palavrão

Na vitória do Brasil diante da Holanda por 2 a 0 no vôlei de praia masculino, nesta quinta-feira (29), Alison Cerutti viralizou na internet após dar um recado para sua dupla Álvaro Filho. A disputa aconteceu na Ariake Arena, em Tóquio.

Enquanto a transmissão focava nos brasileiros, com vídeo e som, Alison, em momento de tensão da partida, disparou para a sua dupla: “Respira, calma, bucet#”. A mensagem, apesar de engraçada, surtiu efeito.

A dupla brasileira conseguiu bater os holandeses Brouwer e Meeuwsen na fase preliminar, com parciais de 21-14 e 24-22. A vitória garantiu a liderança do grupo D e a vaga no mata-mata no voleibol.

Os representantes do Brasil não tiveram muitas dificuldades no primeiro set e venceram por 21/14. Já no segundo, a dupla de vôlei da Holanda melhorou, mas não evitou a derrota por 24/22.

“Nosso grupo era o da morte, saímos do Brasil sabendo disso. Olimpíada é isso. Não conhecíamos o time da Argentina. No nosso segundo jogo, faltou a intensidade de hoje. Temos muita humildade de reconhecer e se auto-avaliar. Isso que faz um atleta campeão”, disse o experiente Alison.

(Com informações IG Notícias) vôlei

