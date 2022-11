Vojvoda renova com o Fortaleza até o fim de 2024

O Fortaleza anunciou renovação de contrato do técnico Juan Pablo Vojvoda até o final de 2024. O treinador está no clube desde maio de 2021. A notícia foi um balde água fria em alguns gigantes do futebol brasileiro, que sondavam o técnico.

O novo contrato foi assinado e o treinador fica no clube até o fim 2024. Ano que vem, o Leão do Pici tem várias competições para disputar. Começando com o Estadual, depois vem Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série A do Brasileirão e Pré-Libertadores. A equipe se classificou na última rodada do Brasileirão para a segunda edição de Copa Libertadores na sua história.

O Leão do Pici comunicou a renovação aos seus torcedores por meio de um vídeo nas redes sociais. Na publicação, o clube brincou com a rivalidade entre Brasil e Argentina, mas mostrou a relação entre os tricolores e o “hermano” Vojvoda.

– O argentino mais cobiçado e amado do Brasil fica! Juan Pablo Vojvoda e sua comissão técnica renovam com o Fortaleza até o final de 2024!

O argentino mais cobiçado e amado do Brasil FICA! 🦁 Juan Pablo Vojvoda e sua comissão técnica renovam com o Fortaleza até o final de 2024!

O treinador era cobiçado por grandes clubes, como Corinthians, Vasco, Santos e Atlético-MG. Desde 2021, o argentino conquistou dois Campeonatos Cearenses invictos, uma Copa do Nordeste invicta e duas classificações para a Copa Libertadores, algo inédito na história do clube.

