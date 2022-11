Copa Saúde Cassems: conheça os campeões da 13ª Edição do torneio

Sinpol-MS, Ame-Casarão e Sinsap/Polícia Penal são consagrados campeões da 13ª Edição da Copa Saúde Cassems

Na última quarta-feira (16), foram conhecidos os quatro times campeões nas categorias: Livre Masculino, Livre Feminino, Veterano e Master. Das 32 equipes que começaram o torneio, consagraram-se campeões os times: Sinpol, na categoria Master, Ame/Casarão Nova Lima, na categoria Veterano e na categoria Livre Masculino o Casarão Nova Lima / Ame e SINSAP/Polícia Penal na categoria Livre Feminino.

A primeira equipe campeã da noite foi Casarão Nova Lima / Ame, pela categoria Veterano. O capitão do time Edmilson Pereira de Sousa, salientou que o sonho de vitória já era alimentado desde outras edições. “Para chegar nessa final, fomos construindo de pouquinho a pouquinho essa vitória. Fomos vice-campeão no campeonato na edição passada e esse aí consagrou a final”, pontuou.

Casarão Nova Lima/Ame foi campeão na categoria Livre Masculino e de acordo com o capitão da equipe Márcio de Oliveira, a conquista mostra a força do time que já vinha se preparando para disputar o torneio. “Fizemos um campeonato bem forte, de toda a competição estamos invictos até o momento. Respeito muito o time da ACP, é um baita de um time, mas esse ano não tinha como não, esse ano é nosso”, afirmou o capitão.

A goleira e capitã do time Sinsap/Polícia Penal campeão na categoria Livre Feminino Roselayne Pires, destaca a importância do trabalho de formação realizado para chegar até essa conquista. “Para nossa equipe é uma alegria muito grande. Nosso time está há cinco anos nessa formação, entra e sai meninas na equipe, mas a base é a mesma. E foi importante participar, estamos muito felizes de chegar até a final e levar o título novamente”, comemora.

O coordenador da Copa Saúde Cassems, Wilson Xavier Paiva, falou sobre o sentimento de realizar o campeonato após a pausa de dois anos em razão da pandemia da covid-19. “A pandemia nos prejudicou muito, a gente diminuiu muito os nossos contatos com as pessoas e isso acabou fazendo com que a gente não pudesse realizar esse evento. Esse ano foi mais uma vez um sucesso, 32 equipes foram inscritas, tivemos a participação dos servidores públicos estaduais massivamente, das famílias dos servidores acompanhando as rodadas da copa e tivemos bons jogos e o encerramento foi com chave de ouro”.

O diretor executivo da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñez, participou da solenidade de encerramento do campeonato representando o presidente da Fundesporte – Silvio Lobo e o Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. “A Fundesporte se sente honrada em participar e colaborar com um evento como este, em que o esporte é saúde, traz bem-estar para a população e oportuniza esse momento de lazer”, ressalta.

O presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Jaime Teixeira, também ressaltou a importância do esporte para a prevenção e cuidado à saúde. “Quero parabenizar a toda a direção da Cassems pelo plano de saúde que nós temos, pela construção coletiva da nossa classe trabalhadora de Mato Grosso do Sul onde nós servidores públicos ousamos construir o melhor plano de saúde do Brasil e mais uma demonstração da modernidade do nosso plano de saúde é investir no esporte, no lazer, porque nós queremos os trabalhadores hoje, aposentados de amanhã com qualidade de vida”, afirmou Teixeira.

Para o presidente da Cassems Ricardo Ayache a final da Copa Saúde Cassems de Futebol Society é um momento de confraternização e promoção da saúde por meio do esporte.

“Essa é mais uma Copa Cassems e foi uma grande alegria acompanhar esses mais de dois meses de torneio. Também é uma grande alegria, depois de dois anos sem acontecer, voltar a promover esse evento, que é um momento de confraternização, de saúde e de esporte”, finaliza Ayache.

Também chegaram na reta final do torneio, conquistando o terceiro lugar, os times: Sindijus pela categoria Master, Sinsap/Polícia Penal pela categoria Livre Masculino, Cassems Aquidauana pela categoria Livre Feminino e a equipe Cassems pela categoria Veterano.

Confira os resultados dos jogos da final da “13ª Copa Saúde Cassems de Futebol Society”

Categoria Master

SINPOL 1 (3) X 1 (2) ACS PM BMMS

Categoria Veterano

ALIANÇA 0 X 4 AME/CASARÃO

Categoria Livre Feminino

CASSEMS 0 X 5 SINSAP/POLÍCIA PENAL

Categoria Livre Masculino

AME/CASARÃO 3 X 1 ACP

Jogadores e equipes também foram premiados em outras categorias – atleta destaque, artilheiro, goleiro destaque, equipe mais disciplinada. Confira abaixo:

Goleiro Destaque

Moises Jesus – SINPOL – Master

César Pereira – CASSEMS – Veterano

Vanessa Lima – SINSAP/Polícia Penal – Livre Feminino

Daniel Pedroso – Ame/Casarão – Livre Masculino

Atleta Destaque

Edenilson Ferreira – Sinpol – Master

Vanilson Ortega – Ame/Casarão – Veterano

Márcio de Oliveira – Ame/Casarão – Livre Masculino

Maysa Rodrigues – Sinsap/Polícia Penal – Livre Feminino

Equipe Disciplinada

ACS PMBMMS – Master

Agente Patrimonial A – Veterano

Ame/Casarão – Livre Masculino

Cassems – Livre Feminino

Artilheiro

6 GOLS – Cilfayner Flores – Agente Patrimonial A – Master

6 GOLS – Geison Martins E. Wilson de Souza – Ame/Casarão – Veterano

7 GOLS – Juliana Cardoso – Sinsap/Polícia Penal – Livre Feminino

15 GOLS – Moacir Felipe – Casarão/Ame – Livre Masculino

Homenagem

O nome do troféu do campeonato este ano é em homenagem ao fisioterapeuta e ex-atleta, José Roberto Faker. Conhecido no mundo do futebol como “Bita”, José Roberto era coordenador do setor de fisioterapia da Caixa dos Servidores e jogador de futebol, tendo a oportunidade de disputar campeonatos pelos times da Cassems e da Associação Médica.

Copa Saúde Cassems

O campeonato, realizado desde 2008, foi suspenso nos últimos dois anos por conta da pandemia de Covid-19, mas retorna agora com o objetivo de sempre: promover a saúde e a qualidade de vida. Esta edição conta com o patrocínio de JB Limpeza e Conservação – Biomed – Atlas Construtora – Life Med Medx – Portes Marinho – Norem – Quality – Microhouse – Binex – Vidalar- Endocárdio. E contou ainda com o apoio da Fundação de Desporto e Lazer (FUNDESPORTE).

