Vila Esportiva Cidade Morena leva feira inédita ao Armazém Cultural antes da meia maratona em Campo Grande

Espaço reúne retirada de kits, palestras, experiências e programação musical nos dias 9, 10 e 11 de abril



A Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026 ganha, neste ano, um novo espaço voltado para além da corrida. Pela primeira vez, o evento contará com a Vila Esportiva Cidade Morena, uma feira que será realizada entre os dias 9 e 11 de abril, no Armazém Cultural, em Campo Grande.

A proposta é transformar a retirada de kits em algo mais amplo. Durante três dias, o espaço vai concentrar atividades ligadas ao esporte e ao bem-estar, reunindo atletas, marcas e o público em um ambiente de convivência e troca.

Quem passar pelo local vai encontrar palestras sobre saúde e preparação para corrida, participação de profissionais da área esportiva, além de lounges com lojas do segmento, ativações de patrocinadores, sorteios e experiências interativas. A programação também inclui praça de alimentação e atrações musicais ao longo dos dias.

Esse formato de feira esportiva já começa a aparecer em eventos de corrida em outras regiões do país. Em Campo Grande, no entanto, será a primeira vez que a proposta é incorporada à programação de uma meia maratona.

A Vila Esportiva vai funcionar das 18h às 21h na quinta-feira (09), e das 8h às 21h nos dias 10 e 11, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3065, no Centro, e é aberta ao público.

A iniciativa integra a programação da Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques, marcada para o dia 12 de abril. A prova conta com dois mil atletas inscritos e será realizada com largada e chegada na Avenida Calógeras, na região da Esplanada Ferroviária.

Os percursos são de 21 e 5 quilômetros. A distância principal segue o padrão oficial de 21.097 metros e conta com medição homologada e arbitrada por entidades do atletismo, garantindo validade técnica para os resultados. Já a prova de 5 quilômetros é aberta ao público geral e também contempla atletas PcD.

A largada está prevista para as primeiras horas da manhã, com saída às 5h30 para os 21 quilômetros e às 5h35 para os 5 quilômetros.

O trajeto inclui pontos conhecidos da cidade, como a Esplanada Ferroviária, a Maria Fumaça, o Relógio da Calógeras, o Lago do Amor, o Estádio Morenão, a Praça do Preto Velho e a Rua 14 de Julho, conectando a prova a diferentes regiões e paisagens urbanas de Campo Grande.

Além das categorias gerais masculino e feminino, os participantes também serão divididos por faixa etária, com classificações que vão dos 16 anos até atletas com 70 anos ou mais. A competição ainda conta com categorias específicas para pessoas com deficiência, seguindo as normas do Comitê Paralímpico Brasileiro, incluindo cadeirantes, deficientes visuais, amputados e atletas com deficiência intelectual.

A Meia Maratona Cidade Morena leva o nome do atleta paralímpico sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, referência internacional nas provas de meio-fundo e fundo, e tem como proposta incentivar a prática esportiva, a inclusão e a ocupação dos espaços urbanos por meio do esporte.

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