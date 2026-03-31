Prêmio Mulher Nota 10 celebrou mais de 40 mulheres em Campo Grande

Evento de 17 anos reconheceu contribuições femininas em diversos segmentos sociais e profissionais

O Prêmio Mulher Nota 10, que já possui 17 anos de existência, aconteceu no dia 20 de março, às 19h30, no auditório da CDL, em Campo Grande. Mais de 40 mulheres foram homenageadas por suas trajetórias e contribuições em diferentes setores da sociedade.

Entre os presentes estavam a deputada Lia Nogueira, de Dourados; a reitora adjunta da UEMS de Dourados, que também recebeu uma premiação; Keyla Trad, entre outras mulheres notáveis.

Para Marinalva Pereira, jornalista e proprietária da FM Nota 10 (106,3), idealizadora do evento, receber o retorno das homenageadas foi emocionante “O melhor de tudo é que, quando termina o evento, eu recebo mensagens dizendo, olha, eu estava triste no meu canto, na minha casa, e de repente você me manda um convite, que alguém me indicou, aí as minhas esperanças renascem, minha autoestima levanta. Então são coisas que fazem com que o Prêmio Nota 10 repita anos e anos e anos, e tenha esse sucesso todo.”

Neste ano, mais de 40 mulheres foram homenageadas, indicadas por formadores de opinião, incluindo donas de casa, secretárias, fazendeiras, advogadas, senadoras e dentistas. Marinalva reforçou que a participação é gratuita, sendo solicitada apenas a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis por homenageada, que serão destinados à Associação Morena Campo Grande, organização que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade.

A advogada Gabriela Chadid, premiada pela primeira vez, comentou sobre a importância do reconhecimento “Acredito que esse reconhecimento vai além de uma conquista individual, ele representa a valorização do trabalho sério, ético e comprometido que tantas mulheres desenvolvem diariamente em suas áreas de atuação. Para mim, é também uma oportunidade de dar visibilidade à importância da advocacia, especialmente no Direito de Família e na defesa dos direitos das mulheres.”

Marinalva explicou ainda a criação do prêmio “Eu fiz esse prêmio, eu inventei esse prêmio, após eu receber várias homenagens, e eu achei que estava faltando gente ali junto comigo. Então eu disse, eu vou montar um prêmio, tenho uma marca que é Marinalva Nota 10, dos programas de rádio, televisão, Então essa é a marca que eu levo, Nota 10. Nós vamos ter agora em maio o Prêmio Empresário 2026 Nota 10, que em maio é o mês do trabalhador, e aí nós temos esse evento.”

Além desta premiação, outros eventos da marca são realizados durante o aniversário de Campo Grande e ao final do ano, com o “Melhores do Ano”, segundo a jornalista.

A jornalista Bruna Mendes, também já foi homenageada pelo Prêmio Cidadão Nota 10 em 2024, outra premiação semelhante.

Ao final, os participantes desfrutaram de um coffee break oferecido pelo Dois Amores Buffet. O evento contou com o apoio da Energisa, Dois Amores Buffet e Subiologic, parceiros que possibilitaram a realização das homenagens.

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