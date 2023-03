Verstappen vence no Bahrein com quebra de Leclerc e pódio de Alonso

O GP do Bahrein de 2023 da F1 iniciou a temporada como terminou 2022, com Max Verstappen vencendo de ponta a ponta e liderando o campeonato rumo ao tri, neste domingo (5). No pódio, ele foi acompanhado pelo colega de equipe Sergio Pérez e Fernando Alonso, que teve uma excelente corrida, terminando em terceiro após largar em quinto no fim de semana em que completou 20 anos de sua estreia na categoria, com 41 anos de idade.

Este foi o primeiro pódio de Alonso com a Aston Martin e o primeiro desde 2021. A equipe britânica também conseguiu colocar Lance Stroll em sexto lugar, à frente de George Russell. Lewis Hamilton ficou em quinto lugar, sendo superado por Alonso. O motor de Charles Leclerc quebrou, permitindo que a Aston Martin conquistasse seu primeiro pódio desde Sebastian Vettel no GP do Azerbaijão de 2021.

Verstappen conquistou sua 21ª pole position da carreira e agora tem 36 vitórias na F1. Ele está a cinco vitórias de igualar Ayrton Senna (41) e tornar-se o quinto maior vencedor de todos os tempos. Lewis Hamilton lidera o ranking, com 103 vitórias.

As Mercedes tiveram uma disputa acirrada com a Aston Martin, mas não conseguiram conter a estratégia da equipe rival e a concorrência de Alonso. A Aston Martin sofreu com o desgaste dos pneus, mas mesmo assim terminou a corrida como a terceira força do campeonato.

Na largada, Verstappen saltou na dianteira enquanto Leclerc conseguiu a segunda posição, deixando Pérez para trás. Alonso perdeu duas posições e caiu de quinto para sétimo, e ainda teve um contato com Lance Stroll na curva 4. As Mercedes subiram para quinta e sexta posições com Hamilton na frente de Russell, e Bottas foi do 12º para o oitavo lugar.

Leclerc teve dificuldades durante toda a corrida e foi ultrapassado por Pérez na volta 26, caindo para terceiro lugar. Ele ainda recuperou a segunda posição na volta 35, mas Pérez conseguiu retomar sua posição sem dificuldades. O motor italiano do carro de Leclerc apagou na volta 41, resultando em seu abandono.

Já a RBR optou por manter os pneus macios de seus pilotos no segundo stint, enquanto o resto do grid mudou para os pneus duros. Verstappen retomou a posição original e tinha uma vantagem de 13 segundos sobre Leclerc, que seria ultrapassado por Pérez na volta 26. As trocas de pneus foram inauguradas na volta dez com Pierre Gasly. Os líderes fizeram seus pit stops no 14º giro, com Verstappen cedendo a ponta provisoriamente para Pérez. O mexicano visitaria os boxes três voltas depois.