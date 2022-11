Veja 7 jogadores que você talvez não conheça, mas podem ser destaque na Copa

O jovem jogador atrai olhares de grandes clubes do futebol europeu e participou dos últimos cinco jogos da Holanda na atual edição da Uefa Nations League, participando com dois gols e uma assistência. O bom momento pode fazê-lo ser um dos destaques da Laranja Mecânica na Copa do Mundo do Catar.

Matheus Nunes – Portugal

Apesar de desconhecido no futebol nacional, o meio-campista nasceu no Brasil e se tornou um dos grandes pilares do Sporting, campeão português em 2019-20. Nesta temporada, ele se transferiu ao Wolverhampton, da Inglaterra, e pode se tornar titular no time de Fernando Santos.

Giovanni Reyna – Estados Unidos



Outra jovem revelação do Borússia Dortmund, Reyna vai disputar sua primeira Copa do Mundo pelos Estados Unidos. Filho de Claudio Reyna, que enfrentou o Brasil no Mundial em 1994, o meia tem jogado com frequência na Alemanha e deve ser o cérebro do time norte-americano no Qatar.

Xavi Simons – Holanda



Aos 19 anos, nascido em Amsterdã, Xavi Simons é um dos destaques do PSV na temporada. Até agora, foram 20 jogos com dez gols e três assistências. O meia comanda o setor ofensivo da equipe holandesa e pode ser uma diferencial da Laranja Mecânica no Mundial. Seu nome é em homenagem ao técnico do Barcelona e ex-jogador, Xavi Hernandez.