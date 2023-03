Vasco vence Flamengo e aumenta pressão sobre Vitor Pereira

O Vasco venceu o Flamengo por 1 a 0 na noite deste domingo (5), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Com um golaço de Puma Rodríguez, o time de São Januário quebrou uma sequência de três jogos sem vencer o adversário. É a primeira vitória do Vasco no clássico desde abril de 2021.

O resultado levou o Vasco aos 20 pontos na Taça Guanabara. Assim, o time de Maurício Barbieri vai para a última rodada do turno dependendo apenas de si. O jogo é contra o Bangu, na quinta.

A vitória vascaína evitou o título antecipado do Flamengo na Taça Guanabara. Derrotado pela primeira vez neste estadual, o time de Vitor Pereira ainda é o líder, com 23 pontos.

A partida

Os dois times fizeram um clássico agitado no Maracanã. Sob pressão, após o vice-campeonato da Recopa, na última terça-feira, o time comandado por Vítor Pereira teve mais posse de bola e criou boas chances no 1º tempo, mas viu o rival assustar nas duas bolas na trave de Pedro Raul.

Após sofrer o gol, o Flamengo intensificou sua busca pelo empate, mas enfrentou dificuldades para encontrar espaços na defesa adversária. No entanto, aos 23 minutos, Ayrton Lucas derrubou Marlon Gomes dentro da área, resultando em um pênalti assinalado pelo árbitro. No entanto, na cobrança, Pedro Raul não conseguiu superar a boa defesa de Santos.

Após o Vasco desperdiçar um pênalti, a torcida do Flamengo se animou. Apesar de pressionar nos últimos minutos da partida, o time Rubro-Negro não conseguiu marcar nenhum gol.

Confronto fora do estádio

Uma confusão generalizada entre as torcidas do Flamengo e Vasco da Gama nos entornos do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou ao menos 8 feridos.

O Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, informou que oito torcedores relacionados aos confrontos deram entrada na unidade, dois em estado grave. Os outros seis estão sendo avaliados, mas seus casos não são preocupantes.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.