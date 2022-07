Vasco tem volta de Nenê em visita ao Sampaio Corrêa na tarde de sábado

O Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado (16), às 16h30, no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time carioca terá o retorno do veterano meio-campista Nenê, que ficou fora dos dois últimos compromissos por causa de uma lesão.

Nenê não participou do empate com o Sport, no Maracanã, e da vitória sobre o Criciúma, em Santa Catarina, por causa de uma lesão na paturrilha. Agora, será o principal reforço em um time que tem alguns problemas para atuar fora de casa. Além dele, o meia Gabriel Pec e o lateral esquerdo Edimar voltam ao time.

O técnico Maurício Souza tem três problemas em relação à partida passada. Não estarão à disposição o goleiro Thiago Rodrigues e o volante Andrey, suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo, e o meia-atacante Palacios, contundido.

Dessa forma, o Vasco deve entrar em campo com a seguinte escalação: Alexander; Léo Matos, Quintero, Danilo Boza e Edimar; Yuri Lara, Zé Gabriel, Erick, Nenê e Gabriel Pec; Raniel.

O Vasco ocupa a vice-liderança da Série B, com 34 pontos, quatro a menos que o Cruzeiro. O time carioca tem uma boa “gordura” de vantagem na zona de acesso à elite do futebol nacional. O primeiro time fora do G-4 é o Sport, com 26 pontos. A terceira colocação é do Bahia, com 30 pontos, seguido pelo Grêmio, com 29.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa ocupa a metade da tabela de classificação, com 22 pontos na décima colocação. A equipe maranhense está sete pontos atras do G-4, mas também precisa se preocupar com a zona de rebaixamento, pois está apenas quatro pontos acima do 17ª colocado (Náutico). Em seu último jogo, o Sampaio Corrêa derrotou o Ituano em casa por 2 a 0.

