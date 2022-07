Prefeitura anuncia inscrição para sorteio de lotes de moradia na Capital

Moradia é um tema que interessa a população da Capital e nesta sexta-feira (15), a administração anunciou a abertura de inscrições para lotes na Capital nos bairro Paulo Coelho e Jardim Lagoa Dourada.

As inscrições podem ser feitas no endereço www.campogrande.ms.gov.br/amhasf até o dia 2 de agosto. O sorteio está programado para o dia 25 de agosto durante a 7ª edição do Habita Campo Grande.

Os interessados devem se cadastrar ou atualizar os seus dados no site da agência ou dirigindo-se a Amhasf que vai atender ao público de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17 h, sem intervalo para o almoço.

Serão sorteados inicialmente 22 lotes no Jardim Lagoa Dourada, região urbana do Bandeira. Os terrenos variam de 230 m² a 315 m², sendo avaliados entre R$ 48 mil e a R$ 66 mil. Os terrenos poderão ser pago em 300 meses (30 anos) financiados pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. As prestações não podem ser inferior a 10% do salário mínimo vigente à época da assinatura do contrato.

Os demais 10 lotes são no Jardim Paulo Coelho Machado, Região Urbana do Anhandui. Tem 200 metros quadrados, avaliados R$ 49 mil.

Quem for sorteado não poderá vender o lote no prazo de 5 anos contados da data de assinatura do contrato de compra e venda. O mesmo deverá construir e iniciar moradia no local onde for sorteado em no máximo 12 meses após a data de assinatura do contrato de financiamento do lote. É proibida a construção de barracos com utilização de material reciclado ou outros que venham gerar riscos para a população.

Recentemente a prefeitura entregou apartamentos no Jardim Canguru, que contou com a visita do presidente Jair Bolsonaro.