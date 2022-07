Vasco: técnico Maurício Souza é demitido

Foi anunciada em nota oficial pelo Vasco, neste domingo (24), a demissão do técnico do Maurício Souza. Anunciado como substituto de Zé Ricardo, sua passagem pelo Vasco durou apenas 8 jogos.

A decisão da demissão se deu depois da derrota para o Vila Nova, nesse sábado (23), por 1 a 0, em Goiânia. O jogo estava acontecendo pela 20º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além dessa derrota, Maurício já contabilizava outras duas como técnico pelo Vasco, conquistou outros dois empates e conseguiu apenas três vitórias, totalizando um aproveitamento de 45,8% durante sua passagem como técnico no time.

Em nota publicada no site oficial do Vasco, o time estará aos cuidados da comissão permanente, composta por Emilio Faro, técico interino; João Correia, auxiliar e Daniel Felix, preparador físico.

Agora o Vasco se prepara para o seu próximo compromisso que está marcado para está quinta (28), ás 19h (horário de Brasília), em São Januário, Rio de Janeiro. O time enfrenta o CRB pela série B.

Confira a nota oficial completa:

“O Club de Regatas Vasco da Gama informa o desligamento do treinador da equipe de futebol profissional, Maurício Souza.

O Vasco da Gama agradece a Maurício Souza por toda sua dedicação ao longo dos jogos em que permaneceu à frente da equipe de futebol profissional do Clube e deseja sucesso na sequência de sua trajetória.

A equipe profissional cruzmaltina fica aos cuidados de sua comissão permanente formada pelo interino Emilio Faro, o auxiliar João Correia e o preparador físico Daniel Felix.”

