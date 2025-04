Vasco demite técnico Fábio Carille após derrota para o Cruzeiro

O Vasco anunciou, na noite de domingo (27), a demissão do técnico Fábio Carille. A decisão foi tomada após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, em Uberlândia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente Pedrinho comunicou oficialmente a saída em entrevista coletiva realizada na sala de imprensa do Estádio Parque do Sabiá, logo após o término da partida. A confirmação também foi feita nas redes sociais do clube.

Durante a coletiva, Pedrinho fez questão de assumir a responsabilidade pelo desligamento do treinador, ressaltando que a decisão não recai apenas sobre Carille.

“Primeiro quero falar que toda responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille. Para deixar muito claro que, quando a gente faz uma demissão, parece que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que conversei com o Carille”, declarou o presidente.

A pressão sobre Carille vinha aumentando desde as semifinais do Campeonato Carioca, quando o Vasco apresentou um desempenho aquém do esperado diante do Flamengo. A situação piorou com a sequência de maus resultados no Campeonato Brasileiro, incluindo empates e derrotas contra Melgar, Corinthians e Ceará. A derrota para o Cruzeiro, a terceira consecutiva fora de casa, foi considerada insustentável pela diretoria.

No comando do Vasco, Fábio Carille dirigiu a equipe em 21 partidas, somando nove vitórias, cinco empates e sete derrotas. Embora tenha vivido alguns momentos positivos, a falta de regularidade acabou pesando para a sua saída precoce.

Em nota oficial, o Vasco agradeceu o trabalho de Carille e de sua comissão técnica, e anunciou que Felipe Loureiro, atual auxiliar técnico, assumirá a equipe interinamente. A missão de Felipe será buscar uma recuperação no desempenho do time, que precisa reagir rapidamente para não se complicar ainda mais na competição.

